Прозападные силы приходили к власти на Украине только в результате антиконституционных действий, в реальности же жители страны голосовали только за тех политиков, которые обещали сбалансированный подход во внешней политике.
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