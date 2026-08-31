V8, рама и полный привод — он вам не «пазик»!

В новой статье «За рулем» обозреватель Сергей Канунников рассказывает про полноприводные автобусы – особый для автопрома СССР класс.
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Мотор у Пазика спереди и в Восьмидесятых годах прошлого века спал я маленьким ребёнком прямо за лобовым стеклом сверху короба движка там был постелен стёганый дермантин было тепло и прикольно. Просто батя на таком работал