Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

Земля и политическая воля Даже Кличко выдал на удивление складную мысль: «Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа».