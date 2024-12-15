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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райан Уитни: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026, иначе даже победа США не будет легитимной. Посмотрите на ее возможный состав – ни хрена себе!»

«Скажу в который раз: лучше бы России сыграть на Олимпиаде в следующем году, иначе даже возможная победа США не будет легитимной.

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