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Регионы России

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В России снизился интерес к эзотерической литературе на фоне роста религиозных изданий

В России снизился интерес к эзотерической литературе на фоне роста религиозных изданий

Участники книжного рынка России отмечают новый потребительский тренд — снижение интереса к эзотерической литературе и рост спроса на религиозную литературу.

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