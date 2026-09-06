Bloomberg: требования России по прекращению конфликта на Украине ужесточаются

Требования России по завершению конфликта на Украине ужесточаются, так как Москва уверена в военном превосходстве над Украиной.
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