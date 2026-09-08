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FiNE NEWS

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Мораторий истек: в Киеве снова объявлена воздушная тревога

В ночь на 8 сентября в части Киевской области вновь прозвучала воздушная тревога. Это связано с истечением срока действия моратория на удары по Киеву, который был введён 5 сентября по инициативе президента России Владимира Путина.

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