Мораторий истек: в Киеве снова объявлена воздушная тревога

В ночь на 8 сентября в части Киевской области вновь прозвучала воздушная тревога. Это связано с истечением срока действия моратория на удары по Киеву, который был введён 5 сентября по инициативе президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС 14-летняя девочка...
- SI «Атом» vs Umo 5: ...
- Анапа спасает кит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым