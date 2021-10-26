Ученики белгородской медиашколы побывали в музее УМВД России по Белгородской области и познакомились с работой ведомственной пресс-службы

Учащиеся профессиональной медиашколы для детей и подростков побывали в гостях у сотрудников органов внутренних дел.
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