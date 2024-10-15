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Петербургский дневник

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Педиатр предупредила, что грязные руки могут стать источником патогенных микроорганизмов

Педиатр предупредила, что грязные руки могут стать источником патогенных микроорганизмов

Передачу инфекций можно снизить до 50 процентов По данным ВОЗ, правильное мытье рук может снизить риск передачи инфекций до 50%, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

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