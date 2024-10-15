Педиатр предупредила, что грязные руки могут стать источником патогенных микроорганизмов

Передачу инфекций можно снизить до 50 процентов По данным ВОЗ, правильное мытье рук может снизить риск передачи инфекций до 50%, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.
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