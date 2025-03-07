О внесении изменений в регламент проведения размещения биржевыми облигациями серии БО-002Р-07 ПАО "АПРИ"

Участникам торгов В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 07 февраля 2025 (Протокол №16), и на основании письма, полученного от ПАО "АПРИ", на 13.