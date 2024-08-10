Киев расширил зону принудительной эвакуации в Херсонской области

Зона принудительной эвакуации жителей на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области будет расширена, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Александр Прокудин 10 августа в своем Telegram-канале.
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