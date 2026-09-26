Суть Событий
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Суть Событий

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Екатерина Гордон заявила, что еще в начале суда над Блиновской предлагала ей отдать все, чтобы избежать тюрьмы

Екатерина Гордон заявила, что еще в начале суда над Блиновской предлагала ей отдать все, чтобы избежать тюрьмы

Екатерина Гордон прокомментировала дело Елены Блиновской. Сейчас блогер находится в колонии - в июле ей отказали в отсрочке наказания до совершеннолетия детей.

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