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Госдеп пригрозил бизнесу КНР «последствиями» при попытках смягчить санкции против России

Госдеп пригрозил бизнесу КНР «последствиями» при попытках смягчить санкции против России

Китайские компании, как и предприятия из других стран столкнутся с последствиями, если попытаются смягчить эффект санкций против РФ, которые Вашингтон может ввести в случае «вторжения» России на Украину, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

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