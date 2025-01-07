Маск раскритиковал власти еще одной европейской страны

Американский милиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера злом из-за обвинений в адрес властей королевства в сокрытии преступлений банд, замешанных в массовых изнасилованиях несовершеннолетних девочек.
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