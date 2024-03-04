В Алматы задержали подполковника Погранслужбы

Подполковника пограничной части в Алматы подозревают в педофилии, передаёт inАlmaty.kz. Как сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы, южное региональное военно-следственное управление МВД РК проводит проверку, обстоятельства устанавливаются.
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