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В Алматы задержали подполковника Погранслужбы

В Алматы задержали подполковника Погранслужбы

Подполковника пограничной части в Алматы подозревают в педофилии, передаёт inАlmaty.kz. Как сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы, южное региональное военно-следственное управление МВД РК проводит проверку, обстоятельства устанавливаются.

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