«Петербургский дневник» выпустил седьмую серию комиксов «Серебряное ожерелье»

Это история о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по Северо-Западу России Комиксы «Серебряное ожерелье» – проект «Петербургского дневника» и компании PushKeen – рассказывают увлекательную историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута, проходящего по Северо-Западу России.
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