🇨🇩 Обстановка в ДР Конго: несоблюдение договоренностей руандийцами В конце сентября правительственные силы ДРК начали наступление на антируандийскую группировку ДСОР, которая осела на востоке страны.
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🇨🇩 Обстановка в ДР Конго: несоблюдение договоренностей руандийцами В конце сентября правительственные силы ДРК начали наступление на антируандийскую группировку ДСОР, которая осела на востоке страны.
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