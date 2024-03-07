Перевозки Rо-Rо: Китай усиливает морской экспорт NEV

Депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) призвал к усилиям по устранению нехватки и узких мест в мощностях грузовых судов Китая (Ro-Ro), чтобы улучшить условия транспортировки растущего экспорта NEV Китая.
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