Как я перестал бояться налоговой и научился защищать себя на допросе

Честно говоря, я до сих пор помню свой первый вызов в инспекцию. Казалось бы, все документы в порядке, учет прозрачен, но стоило переступить порог кабинета с табличкой «для допросов», как внутри все сжалось в тугой комок.
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