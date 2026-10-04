После кровавой резни в школе Словакии за хулиганство задержана мать нападавшего

Подросток устроил расправу над учительницей и одноклассницей.После страшной резни в школе села Сташков за решетку неожиданно отправился не сам 13-летний нападавший, а его мать.
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