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Царьград

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После кровавой резни в школе Словакии за хулиганство задержана мать нападавшего

После кровавой резни в школе Словакии за хулиганство задержана мать нападавшего

Подросток устроил расправу над учительницей и одноклассницей.После страшной резни в школе села Сташков за решетку неожиданно отправился не сам 13-летний нападавший, а его мать.

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