Захарова: фейк про драку украинца и россиянина на рейсе Flydubai стал уроком

Фейк о том, что на борту самолета компании Flydubai подрались пилоты из России и Украины, преподал всем прекрасный урок.
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