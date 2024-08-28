Боец СВО из Смоленска посмертно получил орден Мужества

Награду передали вдове добровольца родом из деревни в Смоленской области За самоотверженность, мужество и отвагу, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях риска для жизни, участник специальной военной операции, смолянин Александр Балуев награждён орденом Мужества - посмертно.