Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Теперь и молочка! Россия решила окончательно "добить" армянское сельхозпроизводство

Теперь и молочка! Россия решила окончательно "добить" армянское сельхозпроизводство

КошкинН Опять маленький "нежданчик" для Пашиняна! Да какой своевременный. Армяне уже и так обреченно ожидают, понимаешь, что скоро их рыба протухнет, так и не попав на прилавки Европы, а тут еще и молочка на подходе обозначилась.

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