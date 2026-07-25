Теперь и молочка! Россия решила окончательно "добить" армянское сельхозпроизводство

КошкинН Опять маленький "нежданчик" для Пашиняна! Да какой своевременный. Армяне уже и так обреченно ожидают, понимаешь, что скоро их рыба протухнет, так и не попав на прилавки Европы, а тут еще и молочка на подходе обозначилась.