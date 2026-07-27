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Аргументы и Факты

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На юго-западе Франции природный пожар создал опасность для военных заводов

На юго-западе Франции природный пожар создал опасность для военных заводов

Несколько предприятий военно-промышленного комплекса Франции столкнулись с угрозой из-за природного пожара, который распространяется на юго-западе страны, сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на власти.

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