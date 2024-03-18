❕Более 100 тысяч рабочих мест было создано в Крыму и Севастополе благодаря свободной экономической зоне Свободная экономическая зона на полуострове действует с 2015 года.
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❕Более 100 тысяч рабочих мест было создано в Крыму и Севастополе благодаря свободной экономической зоне Свободная экономическая зона на полуострове действует с 2015 года.