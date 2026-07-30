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ДумаТВ

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Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Дурова в реестр террористов и экстремистов, предъявив ему обвинение в пособничестве терроризму на фоне данных о 153 тысячах преступлений, совершенных через мессенджер с 2022 года, включая теракт в «Крокус Сити Холле» и убийство генерала Кириллова.

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