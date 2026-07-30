Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Дурова в реестр террористов и экстремистов, предъявив ему обвинение в пособничестве терроризму на фоне данных о 153 тысячах преступлений, совершенных через мессенджер с 2022 года, включая теракт в «Крокус Сити Холле» и убийство генерала Кириллова.