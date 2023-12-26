Глава Федерации футбола Португалии о коммерческом успехе сборной: «Роналду – мощный бренд, это нельзя игнорировать. Но мы должны быть готовы к эпохе после его ухода»

– Была связь между коммерческим успехом Федерации футбола Португалии и Роналду. Считаете ли вы, что на данном этапе бренд Португалии выходит за рамки Криштиану? – Криштиану – очень мощный бренд, у него 600 млн подписчиков в инстаграме.