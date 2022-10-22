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Ферстаппен не намерен дарить победы Пересу: «Чеко нужно просто опережать Леклера, я же хочу выигрывать как можно больше гонок»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не планирует дарить Серхио Пересу победы в оставшихся гонках сезона.

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