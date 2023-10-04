Жители России могут окончательно лишиться доступа к запрещенным интернет-ресурсам

Жители России могут окончательно лишиться доступа к запрещенным интернет-ресурсамРоскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая наиболее крупные и популярные Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.