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Собянин рассказал о профессиональной переподготовке медиков Москвы

Уже три года в столице работает кадровый центр Департамента здравоохранения столицы. За это время по программам центра прошли профессиональную переподготовку более 200 тысяч столичных медработников различных специальностей.

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