Финский «ковчег»: рядом с Хельсинки заработает первое в мире хранилище ядерных отходов

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) разрешил эксплуатацию хранилища отработанных ядерных отходов Onkalo, расположенного рядом с атомной электростанцией «Олкилуото» на западе страны, в 240 километрах от Хельсинки.