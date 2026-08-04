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Финский «ковчег»: рядом с Хельсинки заработает первое в мире хранилище ядерных отходов

Финский «ковчег»: рядом с Хельсинки заработает первое в мире хранилище ядерных отходов

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) разрешил эксплуатацию хранилища отработанных ядерных отходов Onkalo, расположенного рядом с атомной электростанцией «Олкилуото» на западе страны, в 240 километрах от Хельсинки.

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