Компания FN America показала свою разработку «новейшего типа» – 30-мм полуавтоматический гранатомет MTL-30, который, как ожидают разработчики, поборется за заказ армии США на поставку перспективной «высокоточной гранатомётной системы» (PGS).
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