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Британия начала тренировать собак для возможной войны с Россией в Арктике

Британия начала тренировать собак для возможной войны с Россией в Арктике

Британские элитные военные подразделения начали подготовку собак породы хаски для операций в глубоком тылу противника за Полярным кругом, признавая, что тренировки проводятся в контексте возможной войны с Россией в Арктике.

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