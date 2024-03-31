Британия начала тренировать собак для возможной войны с Россией в Арктике

Британские элитные военные подразделения начали подготовку собак породы хаски для операций в глубоком тылу противника за Полярным кругом, признавая, что тренировки проводятся в контексте возможной войны с Россией в Арктике.
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