Ajet будет летать между Санкт-Петербургом и Стамбулом

Турецкая авиакомпания Ajet запустит прямые рейсы из Стамбула в Санкт-Петербург. Как сообщает Telegram-канал @ranarod, Ajet будет выполнять полеты на ежедневной основе из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW) на Boeing 737-800.