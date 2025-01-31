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Ajet будет летать между Санкт-Петербургом и Стамбулом

Ajet будет летать между Санкт-Петербургом и Стамбулом

Турецкая авиакомпания Ajet запустит прямые рейсы из Стамбула в Санкт-Петербург.     Как сообщает Telegram-канал @ranarod, Ajet будет выполнять полеты на ежедневной основе из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW) на Boeing 737-800.

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