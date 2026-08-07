Новые столбы дыма над Чёрным морем: Россия поразила очередные сухогрузы Киева Россия продолжает отрезать Киев от моря, удары по портам и грузовым.
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Новые столбы дыма над Чёрным морем: Россия поразила очередные сухогрузы Киева Россия продолжает отрезать Киев от моря, удары по портам и грузовым.
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