Жамнова и Ковальчука рассматривают в качестве тренеров для сборной легионеров КХЛ («Р-Спорт»)

Иностранные хоккеисты Фонбет Чемпионата КХЛ примут участие в Кубке Первого канала-2024 Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассматриваются в качестве тренеров для сборной легионеров, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.