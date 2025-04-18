В Мариуполе обсудили опыт работы с молодежью в прифронтовых регионах

Особенности работы с молодежью в прифронтовых регионах России обсудили общественники и преподаватели 18 апреля на площадке Мариупольского строительного колледжа в рамках круглого стола по теме «Особенности работы с молодежью в прифронтовых регионах», сообщает корреспондент ИА Красная Весна.