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В Мариуполе обсудили опыт работы с молодежью в прифронтовых регионах

В Мариуполе обсудили опыт работы с молодежью в прифронтовых регионах

Особенности работы с молодежью в прифронтовых регионах России обсудили общественники и преподаватели 18 апреля на площадке Мариупольского строительного колледжа в рамках круглого стола по теме «Особенности работы с молодежью в прифронтовых регионах», сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

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