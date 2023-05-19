Военное обозрение

3 418 подписчиков

Новая волна ракетных ударов по объектам противника: в ночное время поражались цели от Николаева до Волынской и Ровенской областей

Новая волна ракетных ударов по объектам противника: в ночное время поражались цели от Николаева до Волынской и Ровенской областей

Очередная ночная волна ударов по объектам противника на подконтрольных территориях делает саму серию таких ударов самой продолжительной с начала российской специальной военной операции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх