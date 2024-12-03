Обезглавливающий удар: настало время считать ATACMS Политика или война?Ядерные державы (Соединенные Штаты, Великобритания и Франция), похоже, перестали ощущать почву под ногами.
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Обезглавливающий удар: настало время считать ATACMS Политика или война?Ядерные державы (Соединенные Штаты, Великобритания и Франция), похоже, перестали ощущать почву под ногами.
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