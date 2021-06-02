Записки колымчанина П70

Славянская доктринаПрогрессЗаписки колымчанина П70 АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ. Менее ста лет минуло с тех пор как в школах прекратили начинать обучение детей с азбучных истин.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСердце, 534 Люди напрасно не обращают внимания на последствия еды при раздражении и волнении. Очень сильные яды образуются при этом неразумном действии. Много дней должно пройти, прежде чем растворится этот яд. Нужно помнить, что голод много полезнее, нежели вредная пища. При раздражении и волнении советую молоко во всех видах, как обычное противоядие. Сода укрепляет действие молока. Умение осознать волнение уже есть значительный шаг к воспитанию сердца. Если волнение приключилось, то нужно уметь обезвредить его. Но часто волнение смешивается с усталостью, тогда не забудем мускус или некоторые виды фосфора, так называемую субстанцию семенной жидкости и употребляющиеся среди северных народов рыбий жир и молодой кумыс. Также помните насколько Учитель ночью шлет лучи, но даже эти лучи действуют много мощнее, когда они осознаны. Молчание древних во время еды имело священное значение. Но понятие священности заключало в себе и целебность. Так не раз можно укрепить сердце и нервы целесообразным приемом пищи. Мы не Лукуллы, но каждое жизненное отправление должно быть целесообразно. Много деятелей самоотравлялось. К тому же китайцы иногда кормили врага печенью раздраженного петуха — так находчивы людские козни. Но в Новом Мире все должно быть направлено ко Благу.Юрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=1p8kMXPOH6MКомментировать
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