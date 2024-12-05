Полностью электрический учебный самолет Integral E выполнил первый полет

Первый полет полностью электрического легкого самолета Integral E / © Aura Aero Двухместный учебно-тренировочный самолет Integral E оснащен полностью электрической силовой установкой, работающей от литийионных аккумуляторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии