Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим

www.globallookpress.com/Nir Alon/ZUMAPRESS.com Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильской авиабазе Неватим, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в телеграм-канале.
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