Низкоуглеводная диета позволит сохранить память при болезни Альцгеймера

Специалисты в сфере диетологии из Соединённых Штатов Америки провели ряд тестов, которые позволили понять, что придерживающиеся кето-диеты люди, страдающие болезнью Альцгеймера, способны сохранить память.
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