Релиз Death Stranding 2 всё ближе – ведущие актёры японского дубляжа завершили рабо...

Релиз Death Stranding 2 всё ближе – ведущие актёры японского дубляжа завершили работу над игройХидео Кодзима поделился новыми закулисными фотографиями, празднующими завершение работы над игрой ведущими актёрами японской озвучки для Death Stranding 2.
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