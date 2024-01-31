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НСА: обсуждены пути повышения эффективности агрострахования в Татарстане

НСА: обсуждены пути повышения эффективности агрострахования в Татарстане

Национальный союз агростраховщиков усилит информационно-разъяснительную работу среди сельхозпроизводителей Республики Татарстан по вопросам применения агрострахования с господдержкой и окажет необходимое содействие Минсельхозу региона в доведении до аграриев информации о том, как эффективно и правильно использовать инструменты страховой защиты.

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