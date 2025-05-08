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Крымская газета

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Ледовый дворец в Керчи и физкультурный комплекс в Судаке: какие спортивные объекты появляются в Крыму

Ледовый дворец в Керчи и физкультурный комплекс в Судаке: какие спортивные объекты появляются в Крыму

В Керчи открылся Дворец зимних видов спорта. Какие ещё спортивные объекты появляются в Крыму? ЗАЗВУЧАЛИ ЛЕЗВИЯ Ледовый дворец «Наследие» вмещает до тысячи зрителей и построен менее чем за год на месте пустыря в одном из спальных районов Керчи.

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