Ледовый дворец в Керчи и физкультурный комплекс в Судаке: какие спортивные объекты появляются в Крыму

В Керчи открылся Дворец зимних видов спорта. Какие ещё спортивные объекты появляются в Крыму? ЗАЗВУЧАЛИ ЛЕЗВИЯ Ледовый дворец «Наследие» вмещает до тысячи зрителей и построен менее чем за год на месте пустыря в одном из спальных районов Керчи.