Метеорный поток Дракониды из созвездия Дракон скоро обрушится на Землю. Ожидается до 15 метеоров в час.
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Метеорный поток Дракониды из созвездия Дракон скоро обрушится на Землю. Ожидается до 15 метеоров в час.