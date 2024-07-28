Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Еремкина
    Совсем из ума выжила!"Даааа. Расчехлил...
  • Виктор Горшков
    Их надо садить на 15-ть суток и подметать улицы. Фото их отправлять в СМИ  откуда приехали. А потом пусть жалуются ку...Отчаяние финнов д...
  • Вовладар Даров
    По любому кто то предал, слив информации!!!Ловушка после про...

Фальшивый менеджер маркетплейса выманил у самарчанки 1,5 млн

Фальшивый менеджер маркетплейса выманил у самарчанки 1,5 млн

47-летняя жительница Самары, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, получила сообщение в одном из популярных мессенджеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Сколько дураков на свете!
Ответить
18 час.
Eduard
Всё что касается денег в интернете,всё обман!
Ответить
18 час.
Eduard
Она сколько живет,а ума как не былр так и нет!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх