«Нужно устроить мясорубку»: Дрозд — о тактике выжидания Фьюри, крепости челюсти Усика и будущем тяжёлого веса

Тайсон Фьюри вряд ли сможет взять реванш у Александра Усика в бою за звание чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring, который состоится на футбольном стадионе в Эр-Рияде.
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