Ганицев из Yadro: через наши базовые станции уже активно звонят российские абоненты

© Neuralink 9 сентября исполняется 35 лет со дня запуска первой в России коммерческой сотовой сети: в 1991 году в Санкт-Петербурге заработала сеть NMT-450 первого поколения.
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