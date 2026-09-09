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Ганицев из Yadro: через наши базовые станции уже активно звонят российские абоненты

Ганицев из Yadro: через наши базовые станции уже активно звонят российские абоненты

 © Neuralink 9 сентября исполняется 35 лет со дня запуска первой в России коммерческой сотовой сети: в 1991 году в Санкт-Петербурге заработала сеть NMT-450 первого поколения.

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